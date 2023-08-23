«Родина» арендует Шильцова у «Спартака» с правом выкупа

«Родина» договорилась со «Спартаком» об аренде 21-летнего полузащитника Константина Шильцова до конца сезона-2023/24 с правом выкупа, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, переговоры, которые шли почти два месяца, завершены. 24 августа Шильцов присоединится к «Родине».

В минувшем сезоне полузащитник выступал за «Пари НН» и провел за клуб 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.