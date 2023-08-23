Попов считает, что в «Оренбурге» суперкритичная ситуация пока не сложилась

Сегодня, 13:04
Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов прокомментировал смену главного тренера «Оренбурга».
«Отчасти ожидаемой, но, с другой стороны, может, еще надо было подождать. Потому что пока в «Оренбурге» суперкритичная ситуация не сложилась. Да, всего одно очко в таблице, но одна победа — и уже четыре очка. У «Пари НН» была такая же ситуация, и они обыграли «Ахмат». Сам «Ахмат» выиграл у «Оренбурга» — набрал шесть очков. Тем более можно было дать Ярошику провести еще два тура чемпионата до перерыва на сборные и потом уже делать выводы. Но, опять же, мы можем только предполагать. Возможно, в клубе была какая-то атмосфера и понимание того, что нужны перемены. Это спорный вопрос. Чтобы ответить на него, надо находиться непосредственно внутри команды. Снаружи мы можем только догадываться и рассуждать», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».
22 августа «Оренбург» объявил об уходе Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал испанец Давид Деограсия. До этого 50-летний специалист работал в академии клуба.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
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Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -