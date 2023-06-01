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Сегодня, 16:49

Бабаев: «Мы столкнулись с тем, что ряд европейских клубов отказались выполнять свои обязательства по трансферам»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался «СЭ» о текущей ситуацией с трансферами в российском футболе.

«Мы столкнулись с тем, что ряд европейских клубов отказались выполнять свои обязательства по трансферам. Международный юрисдикционный орган под эгидой ФИФА принял решение, обязывающий клубы выполнить условия. К нашему большому удивлению, даже это не выполняется. Клубы прикрываются теми санкциями, что были наложены. Это было достаточно болезненно и сложно.

ФИФА приняла беспрецедентное решение. Ничего подобного за всю историю футбола не происходило. Это, так называемое Приложение номер семь, в соответствии с которым легионер мог приостановить контракт с любым российским клубом – безвозмездно уехать. Была нарушена стабильность трудовых контрактов, мы получили болезненный удар. В ЦСКА этой опцией воспользовались два человека. В некоторых командах их было шесть. Дальше пришло принятие всего этого. Мы поняли, что необходимо двигаться», - сказал Бабаев «СЭ».

7 марта 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие соглашений до 30 июня 2022-го, но затем разрешение продлили до 30 июня 2023-го.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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