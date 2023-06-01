Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:03

Бабаев: «Вероятность того, что российские клубы примут участие в азиатских соревнованиях — достаточно велика»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможное участие российских сборных и клубов в азиатских соревнованиях, передает корреспондент «СЭ».

«Мы активно пытаемся взаимодействовать с теми странами, которые являются дружественными для нас — Азия и Африка. Это длинный путь и неочевидный. Но мы пришли к выводу, что необходимо двигаться. Установили правило — лучше ошибиться, но попробовать. Возврат в еврокубки в ближайшее время невозможен. Причем это не год, не два, скорее всего. Вероятность того, что российские сборные и клубы примут участие в азиатских соревнованиях, достаточно велика. С этим мы смирились. Продумываем, возможность этого с точки зрения логистики», — сказал Бабаев на заседании Отраслевой комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджеров.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы просто стреляем себе в ногу». Украинка раскритиковала запрет соревноваться с россиянками
Рублев и Хачанов «мстят» за Медведева. Россияне вышли в следующий круг «Ролан Гаррос»
Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной по Азовскому морю
МВД объявило журналиста Романа Попкова в федеральный розыск
ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через гаджеты Apple
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Канчельскис назвал правильным решение не проводить летний сбор национальной команды
Аршавин — об отмене летнего сбора российской национальной команды: «Решение вытекает из того, что соперника не нашли»
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Эркинов считает, что переход сборной России в АФК хорошо повлиял бы на азиатские команды
Газзаев об отказе сборной Камеруна от игры с Россией: «Сожалеем, что наша сборная не имеет хороших спарринг-партнеров»
В РФС объяснили продление разрешения иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабаев: «Мы столкнулись с тем, что ряд европейских клубов отказались выполнять свои обязательства по трансферам»

Сын Гаврилова — о состоянии здоровья ветерана «Спартака»: «Динамика положительная»