Павлюченко о депутатах Госдумы на отечественных авто: «Жалко их, теперь придется ездить на «Аурусе» за 30 миллионов»

Сегодня, 08:31
Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко высказался о решении пересадить всех депутатов Госдумы РФ на отечественные автомобили.
Ранее председатель парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты будут передвигаться на «Москвиче», «Ладе», «Аурусе» и «Волге».
«Жалко депутатов, теперь им придется ездить на «Аурус» за 30 миллионов рублей. Таков закон», — написал Павлюченко в соцсети.
Ранее Павлюченко оценил перспективы форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в этом сезоне РПЛ.