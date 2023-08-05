Павлюченко о депутатах Госдумы на отечественных авто: «Жалко их, теперь придется ездить на «Аурусе» за 30 миллионов»

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко высказался о решении пересадить всех депутатов Госдумы РФ на отечественные автомобили.

Ранее председатель парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты будут передвигаться на «Москвиче», «Ладе», «Аурусе» и «Волге».

«Жалко депутатов, теперь им придется ездить на «Аурус» за 30 миллионов рублей. Таков закон», — написал Павлюченко в соцсети.

Ранее Павлюченко оценил перспективы форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в этом сезоне РПЛ.