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Романцев: «Возможно, из стран, где ненавидят Россию, легионеры к нам не поедут. Они и на хрен не нужны!»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на новость об отказе итальянского «Сассуоло» продавать защитника Рожерио красно-белым.

— «Сассуоло» отказался продавать «Спартаку» защитника Рожерио, объяснив это нежеланием иметь дело с Россией. Как думаете, это может породить проблему приобретения легионеров и наконец заставит футбольных чиновников уделять больше внимания воспитанию молодежи?

— Вопрос не в бровь, а в глаз! Сколько лет ведутся бесконечные разговоры о повышении качества подготовки и поиска талантливой молодежи. Особенно громко об этом начинают говорить после неудач в международных турнирах. Кстати, недавно мы затрагивали эту тему в Костроме, где побывали с Ринатом Дасаевым, Вагизом Хидиятуллиным и Евгением Алдониным на турнире детских команд. И сошлись во мнении, что, прежде всего, надо подумать о достойной зарплате для тех, кто не только учит мальчишек футболу, но еще и жизни, воспитывает в них характер, умение преодолевать трудности. Но у нас за гроши от тренеров еще и требуют побед во всех турнирах. И добывать их приходится любой ценой. Иначе уволят. Потому и стараются они брать тех пацанов, кто физически посильнее да ростом повыше.

Вспоминаю, как возился в красноярской школе с моим другом и земляком Тархановым наш тренер Юрий Альбертович Уринович, царствие ему небесное! Сашка был невысокого роста, да еще и с сердцем проблемы. Но тренер от него не отходил — во всем подбадривал, помогал побыстрее окрепнуть, в себя поверить. И пошло дело — заиграл Тарханов в Красноярске, потом в хабаровском СКА, откуда его пригласили в ЦСКА. И везде был лидером! Вот что значит тренерское внимание и забота. Кстати, недавно в семье Тархановых прошло большое событие — золотая свадьба! А полвека назад я был свидетелем того, как Саша и Людмила заключали тот счастливый союз. Бежит время...

Что касается проблемы покупки легионеров, то не вижу повода для паники. Возможно, оттуда, где, шипя от злобы, ненавидят Россию, к нам игроки и не поедут. Да они и на хрен не нужны — обойдемся! А вот из тех стран, где нас уважают, — милости просим! Только если они сумеют доказать, что сильнее наших ребят. Как приходилось это делать Дасаеву, Карпину, Онопко, Аленичеву, Никифорову и другим, уезжавшим в начале 90-х в Европу.

23 июля генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил о завершении переговоров по трансферу Рожерио.

Квинси Промес, Виктор Мозес и&nbsp;Тео Бонгонд радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Балтики&raquo;. «С таким характером «Спартак» поборется за чемпионство!» Романцев — о Черчесове, Личке и конкурентах «Зенита»

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
7
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