Романцев рассказал о разговоре с Джикией, Соболевым и Литвиновым

Олег Романцев, легендарный тренер «Спартака» и сборной России прокомментировал победу красно-белых над «Балтикой» (2:1) в матче 2-го тура РПЛ и рассказал о разговоре с Георгием Джикией, Русланом Литвиновым и Александром Соболевым.

— Победа есть победа. Но уверен — у Абаскаля найдется, что сказать игрокам на разборе [матча с «Балтикой»]. Заострить внимание на каких-то просчетах, вспомнить упущенные моменты. Но главное, что это уже третий успешный шаг «Спартака» в новом сезоне. И очень важное подспорье для того, чтобы почувствовать уверенность, вдохнуть победный воздух и двигаться вперед.

Признаюсь, меня, как и многих, удивили перемены в стартовом составе, где не оказалось Джикии и Медины. Часто отсутствие тех, кого болельщики ждут на поле, провоцирует разные разговоры на трибунах — мол, что-то в команде не то. Но могу заверить — в «Спартаке» все нормально и идет по плану.

Довелось поговорить с Георгием Джикией, Александром Соболевым и Русланом Литвиновым. Обсудили с ними, чем живет сегодняшняя команда, на что настраивается. И, пообщавшись с ребятами, я понял: нынешний «Спартак» — это команда, сжатая в кулак, готовая в таком состоянии идти до победного конца. Значит, по боку все слухи и сомнения! А все решения тренера по составу работают на общее дело и не вызывают у игроков обид. Вот это самое главное!

Победа над «Балтикой» оказалась непростой. Возможно, она получилась не очень яркой, но крайне важной. Ведь сколько раз случались у «Спартака» досадные осечки в матчах с соперниками, у которых скромные турнирные задачи. А здесь Сергей Игнашевич представил нам крепкую и обученную команду. С характером тренера, который сам не привык сдаваться до последних минут. В концовке матча все это и увидели.

Что касается «Спартака», то он все мог решить еще в первом тайме, когда Бонгонда и Соболев не распорядились парой стопроцентных моментов. Конечно, защитники почему-то расслабились в концовке встречи. Но кто в футболе не ошибается? Тем более что Бонгонда свой второй мяч в «Спартаке» все-таки забил. Я не привык специально выделять кого-то из футболистов, но, похоже, этот шустрый новичок из «Кадиса» пригодится нам для больших дел.

Еще обратил бы внимание на удачные и своевременные замены Абаскаля. Особенно это касается выхода Игнатова, чей проход по флангу и голевой пас Промесу сыграл в итоге решающую роль. Словом, с очередной победой, друзья!

«Спартак» стартовал с двух побед в чемпионате России-2023/24: команда обыграла «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1).