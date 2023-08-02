Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

Романцев рассказал о разговоре с Джикией, Соболевым и Литвиновым

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Олег Романцев, легендарный тренер «Спартака» и сборной России прокомментировал победу красно-белых над «Балтикой» (2:1) в матче 2-го тура РПЛ и рассказал о разговоре с Георгием Джикией, Русланом Литвиновым и Александром Соболевым.

— Победа есть победа. Но уверен — у Абаскаля найдется, что сказать игрокам на разборе [матча с «Балтикой»]. Заострить внимание на каких-то просчетах, вспомнить упущенные моменты. Но главное, что это уже третий успешный шаг «Спартака» в новом сезоне. И очень важное подспорье для того, чтобы почувствовать уверенность, вдохнуть победный воздух и двигаться вперед.

Признаюсь, меня, как и многих, удивили перемены в стартовом составе, где не оказалось Джикии и Медины. Часто отсутствие тех, кого болельщики ждут на поле, провоцирует разные разговоры на трибунах — мол, что-то в команде не то. Но могу заверить — в «Спартаке» все нормально и идет по плану.

Довелось поговорить с Георгием Джикией, Александром Соболевым и Русланом Литвиновым. Обсудили с ними, чем живет сегодняшняя команда, на что настраивается. И, пообщавшись с ребятами, я понял: нынешний «Спартак» — это команда, сжатая в кулак, готовая в таком состоянии идти до победного конца. Значит, по боку все слухи и сомнения! А все решения тренера по составу работают на общее дело и не вызывают у игроков обид. Вот это самое главное!

Победа над «Балтикой» оказалась непростой. Возможно, она получилась не очень яркой, но крайне важной. Ведь сколько раз случались у «Спартака» досадные осечки в матчах с соперниками, у которых скромные турнирные задачи. А здесь Сергей Игнашевич представил нам крепкую и обученную команду. С характером тренера, который сам не привык сдаваться до последних минут. В концовке матча все это и увидели.

Что касается «Спартака», то он все мог решить еще в первом тайме, когда Бонгонда и Соболев не распорядились парой стопроцентных моментов. Конечно, защитники почему-то расслабились в концовке встречи. Но кто в футболе не ошибается? Тем более что Бонгонда свой второй мяч в «Спартаке» все-таки забил. Я не привык специально выделять кого-то из футболистов, но, похоже, этот шустрый новичок из «Кадиса» пригодится нам для больших дел.

Еще обратил бы внимание на удачные и своевременные замены Абаскаля. Особенно это касается выхода Игнатова, чей проход по флангу и голевой пас Промесу сыграл в итоге решающую роль. Словом, с очередной победой, друзья!

«Спартак» стартовал с двух побед в чемпионате России-2023/24: команда обыграла «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1).

Квинси Промес, Виктор Мозес и&nbsp;Тео Бонгонд радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Балтики&raquo;. «С таким характером «Спартак» поборется за чемпионство!» Романцев — о Черчесове, Личке и конкурентах «Зенита»

Александр Соболев
Георгий Джикия
Олег Романцев
Руслан Литвинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Килиан Мбаппе больше не может активировать опцию продления контракта с «ПСЖ»
Контракты Овечкина и Кузнецова вошли в топ-3 худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic
Военные ВС РФ сообщили об авиаударах по ВСУ на запорожском направлении
В США определили судью для ведения дела экс-президента Дональда Трампа
В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве из-за помощи Киеву
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Ахмат» — ЦСКА и другие матчи
«С таким характером «Спартак» поборется за чемпионство!» Романцев — о Черчесове, Личке и конкурентах «Зенита»
Медведев: «Не вели переговоров по Клаудиньо — все домыслы»
Мажич оценил уровень судейства на старте сезона: «Не могу сказать, что мы довольны»
Семак о Малкоме: «Хотели бы, чтобы он остался, но у клуба такая политика»
Мажич о возможном наказании Безбородова: «Буду руководствоваться устоявшейся практикой ФИФА и УЕФА»
Мажич: «Это была ошибка Безбородова. Мы не будем скрывать ее или оправдывать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Календарь «Динамо» на август: расписание матчей во всех турнирах

Романцев: «Возможно, из стран, где ненавидят Россию, легионеры к нам не поедут. Они и на хрен не нужны!»