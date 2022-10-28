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Сегодня, 13:15

Романцев — об ошибке Зобнина в дерби: «Не стал бы осуждать ЦСКА в нарушении фейр-плей, борьбу нужно вести до свистка»

Александр Львов
Обозреватель
Роман Зобнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением по поводу гола Федора Чалова в дерби с ЦСКА (2:2), забитого после ошибки Романа Зобнина.

«Еще в футбольных школах мальчишек учат, что борьбу на поле надо вести до тех пор, пока судья не даст свисток. А здесь об этом правиле забывает игрок сборной! Тем более сейчас наш футбол буквально захлестнула мода на симуляцию игроков, называемая «маленькими хитростями». К тому же есть ВАР, который отслеживает все и в любой момент может подсказать арбитру в поле, что в той или иной ситуации он чего-то не увидел. И я бы не стал осуждать армейцев в нарушении правила фейр-плей. Просто подхвативший в том эпизоде мяч Гайич усвоил, что играть надо до свистка. О чем и напомнил Роману, для которого это станет уроком на всю футбольную жизнь», — сказал Романцев.

Леонид Слуцкий и&nbsp;Евгений Гинер в&nbsp;ЦСКА. «Для меня Гинер — пример отношения к тренерам». Романцев — о дерби, Соболеве и «Зените»

Олег Романцев
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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