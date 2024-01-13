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Сегодня, 18:11

Романцев рассказал, что пригласил на матч в честь своего 70-летия более 100 бывших футболистов

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России по футболу и «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениями от матча в честь своего юбилея.

«Мне кажется, что довольно хорошо прошло мероприятие, ребята довольны, и я очень доволен. К сожалению, всех собрать никогда не удастся, потому что люди работают, живут в разных городах. Но все, кого мы приглашали, а это больше 100 человек, либо отзвонились, либо приехали. По-моему, в обеих командах чувствовался «спартаковский дух», в сборной половина ребят из «Спартака», кто-то просто любит «Спартак», — приводит ТАСС слова Романцева.

Матч в честь 70-летия Романцева состоялся 13 января в манеже Академии имени Федора Черенкова в Сокольниках. Ветераны «Спартака» сыграли вничью с командой бывших футболистов сборной России (2:2).

Источник: https://tass.ru/sport/19723373
Олег Романцев
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