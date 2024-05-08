Экс-президент «Локомотива» Наумов отреагировал на ситуацию с контрактом Дзюбы

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на ситуацию с контрактом нападающего московского клуба Артема Дзюбы.

«То, что он не останется в «Локомотиве», это, наверно, уже очевидно, мне кажется. Наверно, это обоюдное решение, и оно напрашивалось. Что касается Китая, для Дзюбы это хороший вариант, а хорош ли он для китайцев — непонятно. У футболистов есть такое выражение: «По блату в футбол не играют». Если там тренер, который хочет видеть тебя в составе, это ещё не значит, что ты сможешь там играть. К сожалению, Дзюба на сегодня не очень готов функционально, и это показали матчи, в которых он выходил. Захотят ли китайцы его взять — большой вопрос. Но если у него будет острое желание, думаю, он сумеет там сыграть, если его возьмут», — цитирует Наумова Metaratings.ru.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ и Кубке России. На его счету 4 гола и 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.