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Экс-президент «Локомотива» Наумов отреагировал на ситуацию с контрактом Дзюбы

Виктория Кравченко
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на ситуацию с контрактом нападающего московского клуба Артема Дзюбы.

«То, что он не останется в «Локомотиве», это, наверно, уже очевидно, мне кажется. Наверно, это обоюдное решение, и оно напрашивалось. Что касается Китая, для Дзюбы это хороший вариант, а хорош ли он для китайцев — непонятно. У футболистов есть такое выражение: «По блату в футбол не играют». Если там тренер, который хочет видеть тебя в составе, это ещё не значит, что ты сможешь там играть. К сожалению, Дзюба на сегодня не очень готов функционально, и это показали матчи, в которых он выходил. Захотят ли китайцы его взять — большой вопрос. Но если у него будет острое желание, думаю, он сумеет там сыграть, если его возьмут», — цитирует Наумова Metaratings.ru.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ и Кубке России. На его счету 4 гола и 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.

Источник: https://metaratings.ru/news/naumov-variant-s-kitaem-podoidyot-dzyube-360996/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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