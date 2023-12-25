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Сегодня, 14:00

Романцев: «Однажды на тренировку «Динамо» привели легионеров, о которых я ничего не слышал»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев
Олег Романцев.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев, отвечая на вопрос члена совета директоров «Динамо» в рамках специальной рубрики «СЭ», вспомнил о своем периоде работы в клубе и порассуждал о причинах ухода из команды.

— Олег Иванович, с наступающим новым годом! Искренне жалею, что в свое время у тренера Романцева не получилось в «Динамо». Теперь, спустя столько лет, не назовете причину того, почему это произошло? — спросил Степашин.

— А я, уважаемый Сергей Вадимович, никогда и не делал из этого секрета. Дело в том, что с первых шагов в новой профессии я привык сам комплектовать команду. Ведь только тренер ставит перед ней цель исходя из возможностей футболистов. Значит, только он должен подбирать тех, с кем способен ее добиться. Помнится, в «Спартаке» мы подолгу обсуждали с Николаем Петровичем Старостиным качества игроков, которые могли бы усилить команду. Иногда не сходились во мнении. Но последнее слово всегда оставалось за мной. Когда меня приглашали в «Динамо», клуб находился на грани вылета. Это был риск, но я согласился. И мы с ребятами сделали почти невозможное. А потом мне пообещали решить все вопросы по укреплению состава. Но каково же было мое удивление, когда на первой же предсезонной тренировке мне представили целую бригаду легионеров, о которых я ничего не знал и не слышал! На что мне заявили: работай, контракты с ними уже подписаны. Вскоре я понял: из этой затеи ничего не получится. Из тех неизвестных наемников на совесть трудились лишь бразилец Тьяго [Силва] да португалец Данни. Остальные работали спустя рукава. А когда уже в ходе чемпионата я окончательно осознал, что это тупик, то прямо заявил об уходе. И меня поняли.

Жалею ли я об этом? Нет. Просто не имел права поступить по-другому — не мог обманывать ни футбол, ни болельщиков, ни себя. Думаю, уважаемый Сергей Вадимович, что вы меня поймете.

Виктор Мелехин падает в&nbsp;снег в&nbsp;матче ЦСКА и &laquo;Ростова&raquo;. «Карпин прав — в футбол на снегу пусть играют Деды Морозы!» Интервью Романцева
Олег Романцев
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