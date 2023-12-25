Лещенко пообещал спеть для «Динамо», если команда выиграет РПЛ

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко назвал главное событие в жизни московского клуба в этом году.

«Главное событие — то, что мы зимний цикл закончили на третьем месте, давно уже этого не было. Думаю, что команда так сплотилась психологически и физически, стала гораздо грамотнее играть. В тактическом плане все движения хорошие», — «Спорт День за Днем» слова Лещенко.

Он также ответил, что экстраординарное готов сделать в случае чемпионства бело-голубых.

«Спою для них на концерте где-нибудь, заеду к ним на базу, спою на стадионе. А что я еще могу для них сделать? Деньги раздавать, что ли? Что можно экстраординарное? Поскольку я артист, я спою для них. Я уже спел гимн, то дело уже сделано. Поздравлю их, поздравлю от всей души», — добавил артист.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 18 матчах. На первой строчке «Краснодар» (38), на второй — «Зенит» (36).