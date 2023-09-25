Романцев заявил, что для «Спартака» только первое место будет хорошим результатом

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев заявил, что клубу нужно выполнять поставленные цели, только первое место по итогам сезона можно считать хорошим результатом для команды.

«Для того, чтоб анализировать, нужно быть внутри команды, поэтому тут вопрос не ко мне, я только как болельщик смотрю. Лучшая фраза из тех, которую придумали после того, как англичане придумали футбол: «Самое красивое в футболе — счет», — поэтому игра забудется, а счет останется, и самым красивым будет только место, которое они займут в конце сезона. И если займут первое место — это будет хорошая работа, все остальные места для «Спартака» неудачные, ведь если поставили цели, то надо их выполнять», — приводит слова Романцева ТАСС.

«Спартак» с 16 очками расположился на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 1 октября.