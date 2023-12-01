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Сегодня, 09:45

Романцев — о скандальном интервью Аленичева: «Честный поступок. За это я его еще больше зауважал»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем отношении к экс-полузащитнику красно-белых Дмитрию Аленичеву, который в 2006 году дал интервью «СЭ» и потребовал отправить в отставку Александра Старкова, который на тот момент возглавлял красно-белых.

— Бывший футболист «Спартака» Пьянович недавно рассказал в интервью о конфликте Аленичева с тренером Старковым, заявив, что в тот момент Дмитрий был прав. Имеет ли право игрок позволять себе публично высказываться о работе тренера и отношении к нему, или это исключительный случай?

— На мой взгляд, это был честный поступок футболиста, который откровенно заявил, что не хочет и не будет работать с тренером. И объяснил причины своего решения. Хорошо знаю характер Димы, привыкшего всегда говорить все, что думает, прямо в глаза. Потому, пользуясь авторитетом лидера, он не стал ходить с жалобами к начальству, шептаться за спиной тренера и устраивать дворцовый переворот. А публично высказал свое мнение. За что я его еще больше уважаю. И счастлив, что судьба дала возможность поработать с таким талантливым и порядочным человеком, каким всегда был и остается Дмитрий Аленичев.

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Александр Старков. «Интервью про Старкова — честный поступок Аленичева». Романцев — о «Спартаке» и чемпионской гонке РПЛ

Дмитрий Аленичев
Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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