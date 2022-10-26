Сегодня, 09:55
Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» сравнил дерби ЦСКА — «Спартак» с финалом чемпионата мира.
— Сейчас начнется чемпионат мира, где на плей-офф останутся только самые топовые арбитры, способные управлять игрой без дисциплинарных санкций. Потому что карточки — последнее, что может быть в судействе. Если ситуация на поле окончательно выходит из-под контроля, то в ход идут желтые и красные.
Так вот матч ЦСКА и «Спартака» — это как плей-офф, причем ближе к полуфиналу и финалу. Поэтому моей задачей было не перегнуть палку и одинаково трактовать моменты в обе стороны.
В матче 13-го тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). Игра прошла 16 октября.
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