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Сегодня, 13:35

Карасев — об отсутствии еврокубков: «Надо жить дальше. Есть чемпионат и Кубок России»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский арбитр Сергей Карасев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отсутствии работы на европейских турнирах.

— Как вы переживаете отсутствие еврокубков?

— Сейчас — нормально. Год назад мы точно поняли — быстро все не разрешится. Надо жить дальше, никаких проблем нет. Есть чемпионат России, есть Кубок России, много матчей. Основная мотивация — судить как можно больше матчей. Самое главное, чтобы здоровье не подводило.

Российские команды в феврале прошлого года были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России не примет участия в отборе к Евро-2024, а российские клубы не играют в текущем розыгрыше еврокубков.

Футбол
Сергей Карасев (судья)
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