Карасев об общении с иностранными судьями перед сбором УЕФА: «Пишут, но редко»

Российский арбитр Сергей Карасев ответил на вопрос «СЭ» об общении с иностранными судьями перед началом сентябрьского сбора УЕФА.

— Писали ли вам европейские коллеги? Поддерживали вас?

— Нет, в это время не писали. А до этого — мы на связи с некоторыми ребятами. Они пишут нам, спрашивают, как дела. Но редко, могу понять, такая ситуация, — сказал Карасев «СЭ» после матча «Спартак» — «Зенит».

Ранее российский арбитр заявил «СЭ», что получил необходимые документы для вылета на сбор УЕФА, который пройдет с 3 по 6 сентября в Ньоне (Швейцария).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под своей эгидой. В марте УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.