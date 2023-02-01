Кокорин рассказал, за что ударил Пака: «Стул уже был у меня в руке, я только ждал ответа»

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал подробности инцидента с чиновником Денисом Паком, который произошел осенью 2018 года.

«Если отмотать назад, к этому все и шло. Не может быть столько пересечений. Я знаю эту «Кофеманию», мы часто туда ходим. Мы сидели в углу, никого не трогали. Пришел этот дядя и сел так, как мы сейчас сидим и пишем интервью. Я услышал агрессивную речь и подошел очень раздраженным, потому что в первом скандале я смог удержаться и не трогать этого водителя-чайника, а тут, когда я слышу дополнительно... Я подошел к нему в тот момент, когда был уже конец, хватило мозгов спросить: «А кому вы это сказали?» Он говорит: «Вам, вы типа кучка...» Естественно, стул уже у меня в руке, я только ждал: ответит «да» — получит», — рассказал Кокорин в интервью на You-Tube канале «Суперлига».

Александр Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. Пресненский суд Москвы отправил футболистов в колонию — Мамаев получил срок один год и пять месяцев лишения свободы, а Кокорин — один год и шесть месяцев.