КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:45

Тарханов: «У ЦСКА могут возникнуть проблемы в матче с «Оренбургом»

Галина Глазко
Telegram Дзен

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Оренбургом» в 26-м туре РПЛ.

«У ЦСКА могут возникнуть проблемы, потому что «Оренбург» — хорошая команда. Возможно, у армейцев будет усталость после матча на Кубок с «Уралом», потому что сил затратили много. Но ЦСКА хорошая команда, а Федотов — опытный тренер», — приводит слова Тарханова портал Betonmobile.ru.

Матч ЦСКА — «Оренбург» пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 7 мая. Начнется встреча в 16.30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Оренбург
Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-tarhanov-u-tsska-mogut-vozniknut-problemyi-v-matche-s-orenburgom
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Обвиняемых в избиении Шведа арестовали на два месяца. Подробности из зала суда
Россияне Хачанов и Рублев стали победителями «мастерса» в Мадриде в паре
Источник сообщил о задержании второго подозреваемого в покушении на Прилепина
Раскрывших покушение на Прилепина полицейских представят к награде
При ЧП на карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис уверен, что Мостовой сможет стать тренером клуба РПЛ

«Ростов» и «Факел» не забили голов в первом тайме. «Зенит» может стать чемпионом в матче со «Спартаком»