Тарханов: «У ЦСКА могут возникнуть проблемы в матче с «Оренбургом»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Оренбургом» в 26-м туре РПЛ.

«У ЦСКА могут возникнуть проблемы, потому что «Оренбург» — хорошая команда. Возможно, у армейцев будет усталость после матча на Кубок с «Уралом», потому что сил затратили много. Но ЦСКА хорошая команда, а Федотов — опытный тренер», — приводит слова Тарханова портал Betonmobile.ru.

Матч ЦСКА — «Оренбург» пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 7 мая. Начнется встреча в 16.30 по московскому времени.