Ринат Билялетдинов объяснил, почему считает чрезмерной дисквалификацию Абаскаля и Федотова

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за перепалку с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

Конфликт между специалистами произошел после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

В результате КДК дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23). Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

«Не считаю, что надо было наказывать Абаскаля и Федотова, сделайте просто выговор. Эмоциональный фон в нашем футболе очень важен, это привлекает внимание. Посмотрите на прошедшую игру Кубка России между «Факелом» и «Спартаком». Страсти надо оставить, но попросить быть все же в рамках определенных. Нашему футболу надо эмоции, но не так, как драки в хоккее», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.

Из-за дисквалификации Абаскаль не сможет руководить «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ против «Химок».

Ранее решение КДК раскритиковала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.