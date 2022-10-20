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Сегодня, 17:53

Ринат Билялетдинов объяснил, почему считает чрезмерной дисквалификацию Абаскаля и Федотова

Руслан Минаев

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за перепалку с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

Конфликт между специалистами произошел после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

В результате КДК дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23). Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

«Не считаю, что надо было наказывать Абаскаля и Федотова, сделайте просто выговор. Эмоциональный фон в нашем футболе очень важен, это привлекает внимание. Посмотрите на прошедшую игру Кубка России между «Факелом» и «Спартаком». Страсти надо оставить, но попросить быть все же в рамках определенных. Нашему футболу надо эмоции, но не так, как драки в хоккее», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.

Из-за дисквалификации Абаскаль не сможет руководить «Спартаком» в матче 14-го тура РПЛ против «Химок».

Ранее решение КДК раскритиковала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-ne-schitayu-chto-nado-byilo-nakazyivat-abaskalya-i-fedotova-sdelayte-prosto-vyigovor
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Ринат Билялетдинов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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