«Ростов» — «Динамо»: хозяева остались в меньшинстве после удаления Тугарева

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев получил красную карточку в матче против «Динамо» в 7-м туре РПЛ.

На 34-й минуте встречи Тугарев получил вторую желтую карточку за фол на Денисе Макарове, оставив свою команду в меньшинстве.