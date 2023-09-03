Федотов прокомментировал ничью ЦСКА в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча против «Зенита» (1:1) в 7-м туре РПЛ.

— Очень сложный матч, — начал Федотов. — Мы забили быстрый гол, потом нам было непросто, много оборонялись. Соперник имел несколько моментов после стандартов, выручал Акинфеев. «Зенит» действовал уверенно и хорошо, но мы отстояли. Во втором тайме мы больше оборонялись, меньше давали сопернику проводить комбинации. Правда не хватило в некоторых эпизодах командной скорости, когда появлялись свободные зоны. Но у нас был момент, который мог реализовать Чалов. А то, что случилось в конце — несчастный случай, потеря концентрации.

— Этот результат можно записать со знаком плюс, давали мало моментов создать сопернику. Но впереди была нервозность. Почему?

— В переходах не хватило качества и работы с мячом, и командной скорости. Слишком легко теряли мяч, хотя было пространство. Сегодня Келвена с другой планеты бросили в бой. Он это воспринял с энтузиастом. Он любит футбол и откликнулся на этот призыв. Келвен действовал разумно, пока запас сил был. Адаптация и акклиматизация еще впереди. Есть характер, который он проявил, как и вся команда. Возможно, нам не хватило свежести мысли.

Сложно, когда мяч долго в игре, это было преимуществом «Зенита». Быстрые атаки должны были дать нам передышку.

— Прекрасный матч провел Мойзес. Есть у него потенциал еще прибавить?

— Я скажу про команду. У всех есть потенциал. Эта пауза для нас — это глоток свежего воздуха. Не все прошли период подготовки. Очень сложно добиться игрового баланса. Ноги растут с прошлого сезона, кто-то лечился, кто-то в сборной был. Не было полноценного отдыха. И после этого приходилось сразу же по полной включаться. Наверное, мы опоздали со свежей кровью. По-другому, не скажу. Это поддержка была нужна, но у нас не было выбора. Например, Мойзес провел 8 игр провел на морально волевых. И такие игроки у нас еще есть, если взятьтого же Облякова. Думаю, что в группе атаке нужна была перезагрузка, — сказал Федотов.

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.

В восьмом туре ЦСКА на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет 16 сентября. «Зенит» на день позже в гостях встретится с «Рубином».