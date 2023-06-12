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Сегодня, 14:30

«Ростов» готов продать Глебова в «Спартак», если найдет замену

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Ростов» готов продать полузащитника Данила Глебова дешевле, если найдет соответствующую замену, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, ростовчане готовы сделать «Спартаку» скидку на трансфер 23-летнего полузащитника, но при условии, если футболисту будет найдена примерно соответствующая по качеству и менее дорогая замена. Сейчас селекционеры занимаются поиском такого футболиста. При этом официальных предложений от красно-белых в «Ростов» не поступало.

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. За это время он провел за команду 129 матчей, забил девять голов и отдал 14 результативных передач. Сейчас полузащитник является лидером и капитаном команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rostov-gotov-prodat-glebova-v-spartak-esli-najdet-zamenu/
Данил Глебов
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