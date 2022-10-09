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Сегодня, 17:40

«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы команд

Иван Шитик
Корреспондент

«Ростов» на своем поле примет «Краснодар» в заключительном матче 12-го тура чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Ростов»: Песьяков, Трентьев, Осипенко, Прохин, Смльянов, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Цулая, Чернов, Поярков, Лангович, Мухин, Мелехин, Миронов, Мельников, Ковальков, Голенков, Нтумба.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Монов, Сперцян, Кривцов, Кевин Пина, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Петров, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Ахметов, Мацукатов, Ндука, Баньяц, Апеков, Попов.

ФК Краснодар
ФК Ростов
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