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Сегодня, 13:06

«Ростов» поздравил Басту с днем рождения: «Спасибо, что с гордостью представляешь наш город»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ростов» поздравил болельщика ростовского СКА и ЦСКА, Василий Вакуленко, известного как Баста, с днем рождения.

«С днем рождения, Баста! От всей души поздравляем нашего земляка Василия Вакуленко с днём рождения, желаем здоровья, вдохновения и достижения самых амбициозных целей в творчестве, спорте и в личной жизни, а также удачи во всем. Спасибо, что с гордостью представляешь наш любимый город. Ростов-на-Дону!» — написала пресс-служба клуба.

Напомним, что в сентябре 2018 года между «Ростовом» и Бастой произошел конфликт из-за «Ростов Арены». На стадионе должен был пройти концерт рэпера, но дата была назначена слишком близко к домашнему матчу дончан. «Ростов» тогда заявлял, что вернется на стадион «Олимп-2».

Баста, он же Василий ВАКУЛЕНКО. Баста: «Возможно, я неприятен «Ростову», так как болею за ЦСКА»

Затем в ноябре 2020 Баста в интервью проекту «Инсайдеры» Нобеля Арустамяна в негативном ключе высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине. Вакуленко сказал: «Просто не ассоциирую Валеру с городом Ростов-на-Дону и клубом. Ну да, очередной тренер «Ростова» или «Ростсельмаша», еще один человек, который поработает в этом клубе. И все».

Футбол
ФК Ростов
Василий Вакуленко (Баста)
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