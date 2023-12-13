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Сегодня, 19:57

Нигматуллин: «Поставлю Сафонова на первое место среди вратарей в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучших вратарей первой части сезона РПЛ.

«Еще недавно россиян в воротах было не так много. Но сейчас в силу разных причин во всех командах играют россияне. Здорово. Играют неплохо. Кого выделю? Прежде всего, наверное, Сафонова и Лантратова — вратарей сборной России. Они наиболее стабильно и ярко провели первую часть чемпионата. Сафонова поставлю на первое место», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Сафонов провел 18 матчей за «Краснодар» в нынешнем чемпионате России и пропустил 12 голов.

Источник: РБ Спорт
Матвей Сафонов
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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