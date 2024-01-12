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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как однажды его обворовали в московском ресторане.
— Вычитали в ваших соцсетях — было приключение в ресторане.
— Да, в Сокольниках. Сидели с режиссером, обсуждали новый клип. А схема у этих воров отработанная — сзади на диванчик, где твоя сумка, накидывают пальто. Под ним шуруют, вытаскивают кошелек. Сумку оставляют. Даже бумажник на месте.
— Сколько у вас вытащили?
— 45 тысяч рублей. Все это я потом уже отсматривал на камерах.
— Этот режиссер нам подозрителен.
— Нет-нет, он не при делах. Зашла какая-то группа людей. Я написал заявление в полицию, вскоре со мной инкогнито связались, попросили о встрече. Передали через курьера все деньги. Чтобы забрал заявление.
— Вернули из уважения к вам?
— Что им до меня? Боялись уголовного дела, огласки!
— Чему научила эта история?
— В ресторан прихожу, сразу смотрю — диваны смежные? Спинка высокая? Сумку кидать уже не буду.