Нигматуллин — о разводе: «Понял, что присутствую в жизни супруги просто в качестве мебели»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем бракоразводном процессе.

— Как сыновья восприняли развод?

— Болезненно. Они вообще сильно привязаны к маме. Гораздо больше, чем к папе. Мне сейчас не пишут, не звонят.

— Перед отъездом из Майами пытались встретиться с ними, все объяснить?

— Пытался. К сожалению, разговора не получилось. Обидно. Одному я подарил 23 года любви, другому — 19. Делал все, чтобы они были счастливы, помогал им развиваться, дал хорошее образование. Надеюсь, со временем сыновья меня поймут. И хотя бы 7 октября, в мой день рождения, напишут: «Папа, поздравляем!».

— А они как написали?

— Обезличенно: «С днем рождения». Вот этот момент — взаимоотношения с детьми — моя главная боль. Остальное уже не имеет значения.

— Со стороны ваш брак казался идеальным. Вы же столько лет были вместе!

— Почти 27. Но в последние два года все было не так гладко. Мне как мужчине нужно видеть, что в своей семье я любим и уважаем. А этого становилось меньше и меньше. Не знаю, что конкретно произошло, но любовь сменилась полным равнодушием. Я понял, что присутствую в жизни супруги просто в качестве мебели.

— Подать на развод — инициатива Елены?

— Моя. Как я слышал, она до сих пор не понимает, почему решился на этот шаг. Конечно, в расставаниях у каждого своя правда. И каждый всегда будет отстаивать свою позицию. Повторяю — я как мужчина уже не чувствовал должного внимания со стороны жены. Вдобавок у нее сформировалось четкое желание окончательно осесть в Америке. А я хочу быть более мобильным, привык жить на две страны.

— Как сложился прощальный разговор?

— Сначала жена с моими доводами не соглашалась. Но в итоге договорились, что к лету 2024-го завершим бракоразводный процесс и раздел имущества.

— У вас брачный контракт?

— Нет.

— Это проблема?

— Не думаю. Расстанемся цивилизованно, без битья посуды. Все имущество поделим пополам.

— За 27 лет это первый случай, когда вплотную подошли к разводу?

— Да. Понятно, любая семья проходит через кризисные отрезки. Мы не исключение. Но два последних года затмили всё. Например, за это время был момент, когда мы шесть месяцев вообще не разговаривали, хотя продолжали жить под одной крышей.

— Вот это да.

— Не хочу вдаваться в подробности, но тогда я был очень обижен на жену. Ее отношение ко мне поразило. Потом попробовал все склеить, даже квартиру в Майами купил.

— До этого жили в съемной?

— Да. Казалось, с появлением своего гнездышка семейная ситуация улучшится. Но...