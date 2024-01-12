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Сегодня, 09:30

Нигматуллин — о бизнесе: «В декабре при моем участии запустили проект на 13 миллионов долларов»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Руслан Нигматуллин.
Фото из личного архива
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своих успехах в бизнесе.

— Скучаете по Флориде?

— Нет. Но все равно буду туда прилетать. У нас много девелоперских проектов, строим дома. Привлекаем инвесторов, в том числе из России. Плюс открыли особое направление для спортсменов.

— Это как?

— Помогаем им грамотно инвестировать, увеличивать капитал. Общения у меня с каждым днем все больше и больше. Жалею об одном — что раньше не занялся этой темой.

Руслан Нигматуллин. Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»

— Самое сложное в вашей работе?

— Убедить инвесторов, что наши схемы работают. Поначалу-то всегда присутствует недоверие. Но компании 11 лет. Прелесть американской истории в том, что все сделки в открытом доступе, в реестре. Через интернет можно посмотреть, за сколько купили, за сколько продали. Цифры тут не нарисуешь.

— Сделка, которой гордитесь?

— Пока рано хвалиться. Подожду! А впрочем... Возьмем три последних месяца. В октябре при моем участии запустили проект на 10,5 миллиона долларов. В ноябре — на три миллиона. В декабре — уже на 13 миллионов. Недавно на вручении премии Business Awards стал лауреатом как «лучший эксперт в сфере недвижимости Майами». (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Руслан Нигматуллин
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