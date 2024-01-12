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Нигматуллин: «У меня в голове четкий план: к собственному юбилею должен снова быть долларовым миллионером. В кеше!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Руслан Нигматуллин.
Фото из личного архива
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, сколько ему нужно денег в месяц.

— Вячеслав Малафеев говорит, что для комфортной жизни ему необходимо не меньше миллиона рублей в месяц. А вам?

— С учетом моих американских расходов, включая учебу сына, — столько же. Честно вам скажу — хочу тратить больше! Соответственно, нужно больше зарабатывать.

— Что ж, логично.

— Именно такую задачу я перед собой и поставил три месяца назад, когда ушел в свободное плавание. Это не гусарство, не хвастовство. Конкретная цель, к которой буду стремиться. У меня в голове четкий план: к собственному юбилею должен снова быть долларовым миллионером. В кеше!

Руслан Нигматуллин. Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»

— Успеете?

— До 7 октября времени не так уж много. Но я надеюсь, что мне хватит мозгов и упорства. Впереди бракоразводный процесс, который уполовинит мое состояние. То, что потеряю, надо возвращать.

— Когда с футболом закончили, миллион долларов на счету у вас был?

— Нет. Но если брать все активы — тогда был. Я же постоянно вкладывался в недвижимость, другие проекты.

Руслан Нигматуллин
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