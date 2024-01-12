Нигматуллин: «Сафонов сильнее Акинфеева»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», сравнил двух вратарей — Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.

— Не так давно вы сказали: Сафонов сильнее Акинфеева. Объективно рассуждали?

— Абсолютно. Это факт. Каждому свое время. Матвей сейчас заслуженно номер один в сборной.

— В чем он сильнее?

— Два совершенно разных вратаря. Акинфеев играет за счет выбора позиции. Его главное качество — психологическая устойчивость. Из «девяток» не тащит, как сам говорит. Но и серьезных срывов не допускает. А у Сафонова именно вратарские данные получше.

— Какие же?

— Рост выше, руки длиннее. Более прыгучий. При этом с Акинфеевым конкурировало столько голкиперов, которые были лучше сложены и все равно ему проигрывали!

— Это правда.

— Я встречал вратарей — просто чемпионы мира по тренировкам. Когда ничего не давит, кайфуют в воротах. Всё отбивают! Выходят в официальном матче — другая картина.