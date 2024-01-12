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Сегодня, 08:10

В Португалии рассказали о заслугах экс-скаута «Бенфики» Пинту

Микеле Антонов
Корреспондент
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Португальский журналист издания A Bola Карлос Вара прокомментировал «СЭ» назначение Жоакима Пинту на пост руководителя селекционного департамента «Спартака».

Ранее 42-летний специалист занимал пост старшего скаута в «Бенфике». Пинту 10 лет работал в лиссабонском клубе.

«Я думаю, это хороший выбор для «Спартака». Он работал с «Бенфикой» U19 до 2020 года. Какие у него заслуги? Он в какой-то степени приложил руку к тому, что «Бенфика» выиграла Юношескую лигу УЕФА в 2022 году, а также португальский чемпионат в 2018 и 2022. Посмотрим, получится ли у него находить перспективных игроков. Во всяком случае, это его работа», — сказал Вара.

22 декабря «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал соотечественник Пинту Томаш Амарал. До этого Амарал также работал в «Бенфике».

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В первом туре после завершения зимней паузы красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом». Матч пройдет 1-3 марта.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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