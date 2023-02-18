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Нигматуллин: «Где Захарян, а где «Галатасарай»? В таком юном возрасте переходить в Турцию смысла нет»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о том, что полузащитник Арсен Захарян отказался переходить в турецкий «Галатасарай».

«Где Захарян, а где «Галатасарай»? В таком юном возрасте переходить в Турцию смысла нет, когда потенциально футболист может претендовать на клуб выше уровнем. После интереса «Челси» переходить в «Галатасарай», было бы нелогично. Надо еще подождать, продолжать прогрессировать и ждать более интересных вариантов», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча. В них он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-gde-zakharyan-a-gde-galatasarai-v-takom-vozraste-perekhodit-v-turciyu-smysla-net-228851/
Арсен Захарян
Руслан Нигматуллин
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
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