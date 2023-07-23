Рыков: «Медина — не первый случай подобного перехода. Мы же видели, как Данни перешел из «Динамо» в «Зенит»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Мы же видели, как Данни перешел из «Динамо» в «Зенит». То есть Медина — это не первый случай подобного перехода. Мне кажется, это слишком раздувают медийно. Понятно, что болельщикам такие истории неприятны — я понимаю их негодование. Но здесь надо знать всю правду. Может быть, его что-то не устраивало в команде — коллектив, неуютная атмосфера. А по Марио тем более не знаю. Вроде он говорил, что его всё устраивало в ЦСКА», — приводит слова Рыкова «Известия».

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июня 2023 года. 26-летний парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.