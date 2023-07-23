Потенциальный новичок «Зенита» Эракович прибыл в Санкт-Петербург

Как стало известно «СЭ», 22-летний защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович прибыл в Санкт-Петербург.

В ближайшее время он пройдет должен пройти стандартный медосмотр, в случае положительного результата сине-бело-голубые заключат с футболистом долгосрочный контракт.

26-летний форвард Малком, судя по всему, перейдет в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. В субботу издание R7 Esportes сообщило, что чемпионы России приняли предложение по трансферу бразильца за 60 миллионов евро. Наши источники подтверждают эту информацию.