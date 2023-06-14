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Сегодня, 18:42

Рыков считает Личку подходящим вариантом для «Динамо»

Алина Савинова
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Ветеран «Динамо» Владимир Рыков считает Марцела Личку подходящим вариантом на должность главного тренера бело-голубых.

«Личка показал себя в «Оренбурге», как атакующий тренер. Правда, его команда много пропускала, но если «Динамо» сделает в обороне качественное усиление, а в нем бело-голубые, безусловно, нуждаются, то может получиться неплохо. Понятно, что «Динамо» — не «Оренбург». Здесь своя философия, свои болельщики, да и имя клуба говорит само за себя. Так что не все у Лички будет так просто здесь, как в Оренбурге. Можно было бы доверить эту должность молодому наставнику, я могу назвать только Галактионова, у которого есть опыт работы в РПЛ. Но он занят в «Локомотиве», хотя это динамовский воспитанник. Поэтому есть смысл в приглашении иностранного тренера, который, тем более, дал результат с «Оренбургом», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Рыкова.

13 июня появилась информация о том, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Лички. 14 июня представитель чешского специалиста Сергей Новиков подтвердил информацию о переговорах между клубами по поводу перехода тренера.

45-летний Личка с 2020 года возглавляет «Оренбург», который под его руководством занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005158508_ryikov_lichka__podhodyaschiy_variant_dlya_dinamo_budu_rad_esli_u_nego_poluchitsya
Владимир Рыков
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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