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Рыков заявил, что Тюкавин напоминает ему молодого Кокорина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков высказал мнение о перспективах нападающего московского клуба Константина Тюкавина.

«Тюкавин — самый перспективный нападающий России? Согласен. Тюкавин мне даже напоминает чуть-чуть Кокорина в молодости: низко посаженный, с чувством гола. Оказаться в нужном месте, опередить защитника — это у него есть. Думаю, это спортивные гены. Это отличает Костю от других игроков», — приводит слова Рыкова Sport24.

В сезоне-2022/23 Тюкавин забил 8 голов и сделал 3 результативных передачи в 26 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-14-eks-igrok-dinamo-rykov-tyukavin-napominayet-mne-kokorina-v-molodosti
Александр Кокорин
Владимир Рыков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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