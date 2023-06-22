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Сегодня, 11:04

Прибыль РФС по итогам 2022 года составила 1,4 миллиарда рублей

Алина Савинова
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Председатель Контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко рассказал, сколько организация заработала в 2022 году.

«Отчет комиссии показывает стабильную динамику. Все показатели в хорошем состоянии. По многим направлениям есть улучшения — по дебиторской и кредиторской задолженностям. В целом РФС сработал с прибылью. Финансовое состояние стабильное. Прибыль составила 1,4 миллиарда рублей. Это чистая прибыль с вычетом всех налогов. В результате операционной деятельности выручка РФС составила 5,4 миллиарда», — приводит «РБ Спорт» слова Перонко.

В четверг, 22 июня, пройдет Очередная конференция РФС, на которой будет заслушан доклад Контрольно-ревизионной комиссии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rfs-poluchil-priby-l-v-razmere-1-4-mlrd-rublej-po-itogam-2022-goda/
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