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Садыгов подтвердил, что Гогниев тренировал его индивидуально в Турции: «Не вижу ничего плохого»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Футболист «Химок» Илья Садыгов.
Илья Садыгов.
Фото Global Look Press
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Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» рассказал, что экс главный тренер команды Спартак Гогниев тренировал его индивидуально в Турции.

«Я заранее знал об этом — и на следующий день после матча с «Ростовом» мы улетели. В основном отрабатывали завершение атак и как правильно открываться. Не вижу в этом ничего плохого. Дополнительную работу давали многим игрокам, не только мне. В тот момент Гогниев посчитал нужным так сделать — я воспринял это абсолютно нормально. К тому же я с «Ростовом» всего полчаса сыграл, так что был только за дополнительно потренироваться», — сказал Садыгов «СЭ».

Гогниев покинул «Химки» в начале апреля 2023 года. После 23 туров РПЛ команда занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Илья Садыгов. «Если Юран намекал на меня, пусть скажет это в лицо». Илья Садыгов — о влиянии отца, Гогниеве и хейте

Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Илья Садыгов
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