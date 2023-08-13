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Сегодня, 18:09

Агент Сафонов: «Захарян мечтал играть в Испании и осуществил свою мечту»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Это жизнь. Кто-то уходит, кто-то приходит. Футбол — это бизнес. Нет игроков, которые не продаются. Роналду, Месси и Мане поехали в Саудовскую Аравию, Захарян мечтал играть в Испании, он свою мечту осуществил. Я хочу ему только удачи пожелать. «Реал Сосьедад» — это большой клуб, где играл Карпин и Хохлов. Дай бог, чтобы у него пошло. Захарян нуждался в перезагрузке после «Челси». Были моменты, когда его просто утомили, туда продадим, сюда продадим. Надеюсь, что ничего не сорвется и трансфер состоится, а «Реал Сосьедад» станет клубом-трамплином для дальнейшего роста», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее 20-летний полузащитник не попал в заявку «Динамо» на матч 4-го тура РПЛ против «Балтики» (2:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/safonov-zakharyan-mechtal-igrat-v-ispanii-i-osushestvil-svoyu-mechtu-273935/
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
Алексей Сафонов
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