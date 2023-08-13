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Сегодня, 18:01

Селюк: «Зенит» едет на «Москвиче 412» с проколотым колесом»

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о чемпионских раскладах в РПЛ в текущем сезоне.

«Я не вижу потенциал «Зенита», не вижу, как они могут выиграть у «Спартака». «Краснодар» тоже выглядит симпатичнее «Зенита» в сегодняшнем состоянии. Так что команде Семака надо постараться, чтобы еще в тройку попасть. Понятно, что «Спартак» может споткнуться, но у «Зенита» я не вижу даже потенциала. Они едут на «Москвиче 412» с проколотым колесом. И дело не только в Малкоме. Огромная потеря — Кузяев. Он выполнял черновую работу, которая не всегда заметна, но очень важна. Уже не говорю про немотивированного Вендела», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

По итогам четырех туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Урал» с 10 очками идет вторым. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (9). «Зенит», который пока провел 3 матча, расположился на 9 позиции (4).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-selyuk-zenitu-nado-postarat-sya-chtoby-popast-v-trojku/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Селюк
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