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Сегодня, 13:55

Салихова критически высказалась об игре Медины и Бонгонда

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова критически высказалась об игре полузащитника Хесуса Медины и нападающего Тео Бонгонда.

«Те, кто еще вчера поливал Шамара Николсона, сегодня молчат в тряпочку об ужасной игре из матча в матч Медины, а о Бонгонда вообще стали забывать, как будто его и нет в «Спартаке». Никто не оценивает эти трансферы почему-то, хотя прошло уже 15 туров», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

26-летний Медина выступает за «Спартак» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

27-летний Бонгонда присоединился к московской команде в июле 2023 года. За клуб он провел 19 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/zarema-nikto-ne-ocenivaet-transfery-mediny-i-bongonda-khotya-proshlo-uzhe-15-turov-305088/
Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Тео Бонгонда
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