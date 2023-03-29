Салихова: «Спартак» при нас всегда платил в белую»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию РФС о том, что московский клуб больше всех в РПЛ заплатил посредникам в 2022 году.

«Нужно понимать, что выплаты по комиссиям разбиваются на 3-4 года, поэтому включаются расходы прежних периодов, если контракты не были приостановлены и разорваны. Было много трансферов у Луки Каттани, его важные продажи Лукаса Аиртона и Понсе, и некоторых футболистов «Спартака-2». «Спартак» при нас всегда платил в белую. Известны механизмы, как уходить от финансового fair play, оплачивать часть стоимости или комиссии через подряды связанных структур и рассказывать потом, что некоторый клуб заплатил за игрока всего 12 млн, например, и 300 тысяч евро комиссии. Болельщики очень впечатляются и ведутся на такое», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Как ранее сообщал РФС, в прошлом году «Спартак» выплатил посредникам 4 817 960 евро, 267 986 663 рублей и 36 658,63 долларов.