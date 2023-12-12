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Сегодня, 19:40

Ярошик надеется еще поработать в какой-либо команде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал о желании поработать в какой-либо команде.

«Были ли предложения о работе? Да, было два-три варианта. Я их не принял и не задумывался об этом, потому что сейчас хотел взять перерыв. Посмотрим, что будет зимой. Буду ли готов приступить к работе зимой? Думаю, да. Надеюсь, получится где-то еще поработать. У меня еще энергия есть, возраст тот, когда надо работать, и я люблю эту работу. Буду рад, если найду себе новую команду. Предложения были из Чехии», — приводит слова Ярошика Metaratings.ru.

Чешский тренер возглавлял «Оренбург» с июня по август этого года. Команда под его руководством набрала одно очко в пяти матчах РПЛ. После ухода 45-летнего специалиста из клуба новым главным тренером был назначен Давид Деограсия.

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-nadeyus-poluchitsya-gde-to-eshyo-porabotat-u-menya-est-energiya-314581/
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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