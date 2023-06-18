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Сегодня, 20:57

Самедов рассказал о трансферных планах «Факела»

Алина Савинова
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Старший селекционер «Факела» Александр Самедов рассказал о трансферных планах воронежской команды на летнее окно переходов.

— Зарубежный рынок будет рассматриваться «Факелом» во время летнего трансферного окна?

— Будем исходить из своих возможностей, — приводит Sport24 слова Самедова.

— Насколько сложно привезти в Воронеж иностранца с учетом закрытого аэропорта?

— Нам удалось зимой привезти двух ребят из Болгарии. Считаю, один из них очень хорошо нам помог. Мы будем изучать разные варианты усиления.

«Факел» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23, однако по результатам стыковых матчей с «Енисеем» (3:0) сохранил прописку в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-18-samedov-rasskazal-o-planakh-fakela-na-letneye-transfernoye-okno
Александр Самедов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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