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Пономарев раскритиковал выкуп Мойзеса: «Играет с огромными ошибками»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал выкуп московским клубом у «Интернасьонала» прав на защитника Мойзеса.

«Его уже чуть ли не лучшим игроком признали в лиге на своей позиции, хотя он играет с огромными ошибками. Из-за его спины же гол забили в финале кубка. Плюс он промазал одиннадцатиметровый. То есть он практически всю игру завалил, но спас Акинфеев. А Мойзес оказался лучшим игроком! Если бы я так сыграл в свое время, то меня бы отправили в дубль на год целый, потому что у меня за спиной сидели ребята, которые хотели играть на моем месте. А у нас его еще лучшим игроком признают! Подумать только!» — приводит «Газета.Ru» слова Пономаревым.

Мойзес с 2022 года выступал за ЦСКА на правах аренды из «Интернасьонала». 17 июня стало известно, что 28-летний бразилец подписал полноценный контракт с московской командой. Соглашение рассчитано до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/18/20693792.shtml
Владимир Пономарев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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