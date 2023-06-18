Пономарев раскритиковал выкуп Мойзеса: «Играет с огромными ошибками»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал выкуп московским клубом у «Интернасьонала» прав на защитника Мойзеса.

«Его уже чуть ли не лучшим игроком признали в лиге на своей позиции, хотя он играет с огромными ошибками. Из-за его спины же гол забили в финале кубка. Плюс он промазал одиннадцатиметровый. То есть он практически всю игру завалил, но спас Акинфеев. А Мойзес оказался лучшим игроком! Если бы я так сыграл в свое время, то меня бы отправили в дубль на год целый, потому что у меня за спиной сидели ребята, которые хотели играть на моем месте. А у нас его еще лучшим игроком признают! Подумать только!» — приводит «Газета.Ru» слова Пономаревым.

Мойзес с 2022 года выступал за ЦСКА на правах аренды из «Интернасьонала». 17 июня стало известно, что 28-летний бразилец подписал полноценный контракт с московской командой. Соглашение рассчитано до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.