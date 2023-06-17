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Самедов: «Обиды на Слуцкого и Дзюбу за YouTube-шоу нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и сборной России Александр Самедов отметил, что не чувствовал себя комфортно на YouTube-шоу у нападающего «Локомотива» Артем Дзюбы и бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Шоу Дзюбы и Слуцкого с моим участием? Не мой формат. Эти люди делают шоу, это их история. Я не чувствовал себя там комфортно. Но сходил и сходил. Для других будет опыт. Видео не смотрел и не собираюсь.

В принципе по отношению ко мне Дзюба и Слуцкий не перегибали, но понятно, что в диалоге должна соблюдаться субординация. Видимо, у них такие отношения, что для них нормально так общаться. Но обиды на Слуцкого и Дзюбу нет», — цитирует Sport24 Самедова.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-16-samedov-ob-uchastii-v-shou-slutskogo-i-dzyuby-ne-chuvstvoval-sebya-tam-komfortno-ne-moy-format
Александр Самедов
Артем Дзюба
Футбол
Леонид Слуцкий
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