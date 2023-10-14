Сантос после матча «Зенита» с «Кайратом» восхитился Казахстаном

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос подвел итоги товарищеского матча с «Кайратом» — 2:2.

«Это прекрасный опыт с точки зрения того, чтобы узнать новую страну, новую культуру. Было приятно побывать в новом городе — он очень красивый. Раньше слышал про Казахстан только из каких-то новостей, прессы. А сейчас смог собственными глазами убедиться, что это действительно очень приятная и гостеприимная страна», — цитирует Сантоса пресс-служба «Зенита».

В этой встрече у хозяев отличились Жоао Пауло и Офри Арада. У россиян голами отмитились Александр Ерохин и Густаво Мантуан.

В следующем матче «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча пройдет 22 октября.