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Сегодня, 17:38

Сантос после матча «Зенита» с «Кайратом» восхитился Казахстаном

Виктория Кравченко
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос подвел итоги товарищеского матча с «Кайратом» — 2:2.

«Это прекрасный опыт с точки зрения того, чтобы узнать новую страну, новую культуру. Было приятно побывать в новом городе — он очень красивый. Раньше слышал про Казахстан только из каких-то новостей, прессы. А сейчас смог собственными глазами убедиться, что это действительно очень приятная и гостеприимная страна», — цитирует Сантоса пресс-служба «Зенита».

В этой встрече у хозяев отличились Жоао Пауло и Офри Арада. У россиян голами отмитились Александр Ерохин и Густаво Мантуан.

В следующем матче «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча пройдет 22 октября.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-10-14-duglas-santos-kazakhstan-ochen-priyatnaya-i-gostepriimnaya-strana.htm
Дуглас Сантос
ФК Зенит
ФК Кайрат
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