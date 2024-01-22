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Судейство

Сегодня, 09:36

Сбор судей РПЛ пройдет в Турции с 9 по 22 февраля

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Как стало известно «СЭ», сбор судей РПЛ в этом году пройдет в Турции с 9 по 22 февраля. Рефери первой лиги отправятся в эту страну раньше: они будут готовиться к второй части сезона с 29 января по 7 февраля.

Глава департамента судейства Милорад Мажич и его заместитель Далибор Джурджевич окажутся в этот период одними из немногих представителей сербского футбола в Турции. Как известно, клубы из Сербии зимой срочно поменяли место сборов и предпочли полететь на Кипр. Из-за этого пришлось отменить несколько контрольных матчей с участием российских команд.

Скорее всего, к Мажичу и Джурджевичу присоединится их коллега по судейской бригаде, а ныне инструктор ФИФА по физической подготовке Милован Ристич. По некоторой информации, приглашение на сбор также получил турок Джюнейт Чакыр, возглавляющий судейский департамент Федерации футбола Грузии и входящий в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

РПЛ
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