Булыкин: «В российском футболе работает много непрофессионалов»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что полузащитник Денис Глушаков может остаться в «Ростове» по окончании карьеры.

«Если потом такие люди, как Глушаков, остаются в структуре клуба и работают на его благо, то это всегда здорово. А то иногда у нас в клубах работают такие люди, которые никогда в футбол не играли и ничего в нем не понимают, а понимают только то, как делать трансферы ненужных футболистов», — приводит слова Булыкина «Газета.ru».

Ранее 36-летний Глушаков покинул костромской «Спартак». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге и отметился 1 результативной передачей. Сейчас Глушаков проводит сборы с «Ростовом».