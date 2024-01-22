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Сегодня, 03:14

Булыкин: «В российском футболе работает много непрофессионалов»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что полузащитник Денис Глушаков может остаться в «Ростове» по окончании карьеры.

«Если потом такие люди, как Глушаков, остаются в структуре клуба и работают на его благо, то это всегда здорово. А то иногда у нас в клубах работают такие люди, которые никогда в футбол не играли и ничего в нем не понимают, а понимают только то, как делать трансферы ненужных футболистов», — приводит слова Булыкина «Газета.ru».

Ранее 36-летний Глушаков покинул костромской «Спартак». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге и отметился 1 результативной передачей. Сейчас Глушаков проводит сборы с «Ростовом».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/21/22160167.shtml
Денис Глушаков
Дмитрий Булыкин
ФК Ростов
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